Рафинья Алькантара серьёзно задумался об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара серьёзно задумался о смене клубной прописки, сообщает Mundo Deportivo.
Футболист очень хочет принять участие в чемпионате мира 2018 года. Он понимает, что гарантировать себе место в сборной Бразилии сможет лишь в том случае, если будет иметь стабильную игровую практику в каталонском клубе. Однако Алькантара не уверен, что у него будет достаточно игровых минут, поскольку в команде не один высококлассный полузащитник. Кроме того, испанский гранд хочет приобрести хавбека «ПСЖ» Марко Верратти. К этому нужно добавить и смену главного тренера. Преемник Луиса Энрике у руля «Барселоны» пока неизвестен, и Рафинья не знает, как будущий тренер будет относиться к нему.
Согласно информации источника, футболист готов рассмотреть и возможность выступления на правах аренды в одном из бразильских клубов.