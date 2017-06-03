Райола: никогда бы не купил Игуаина за € 90 млн

Известный агент Мино Райола считает, что «Ювентус» не прогадал, заплатив «Наполи» за нападающего Гонсало Игуаина € 90 млн.
«Я бы никогда не купил Игуаина за такие деньги. Однако, в конечном итоге, «Ювентус» оказался прав. Голы Игуаина позволили туринцам выиграть шестое чемпионство подряд, третий Кубок Италии подряд и дойти до финала Лиги чемпионов во второй раз за три года.
С точки зрения трансферного рынка эта сделка также ослабила «Наполи». Они играли в чудесный футбол, но на каком месте они бы закончили этот сезон, если бы не продали Игуаина?» — приводит слова Райолы Corriere dello Sport.
В минувшем сезоне Игуаин провёл за «Ювентус» 53 матча во всех турнирах и забил 32 гола.