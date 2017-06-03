Дендонкер: я слышал об интересе «Эвертона», «МЮ» и «Челси» — это хорошие клубы

Полузащитник «Андерлехта» и сборной Бельгии Леандер Дендонкер ответил на вопрос о своем будущем.
«Я еще ничего не знаю. Поговорил с агентом, мы обменялись мнениями, так что посмотрим, что будет дальше. Жду от него новостей. Сейчас я сосредоточен на сборной Бельгии, больше информации появится после матчей сборных.
Слышал об интересе «Эвертона», «МЮ» и «Челси» — это хорошие клубы. Посмотрим, пока мне нечего сказать", — цитирует 22-летнего Дендонкера Sky Sports.
В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Дендонкер забил пять голов в 40 матчах.