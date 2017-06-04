Аллегри: во втором тайме «Ювентус» психологически сдался «Реалу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:4).
«Я очень горжусь тем, чего удалось добиться парням в этом сезоне. Мы приехали сюда, чтобы завоевать трофей, но у нас не получилось. Мы хорошо отыграли в первом тайме, но не смогли выжать максимум из своих шансов. У Пьянича была пролема с коленом, „Реал“ поднял темп игры, и у нас было 15 тяжёлых минут. Мы пропустили тот гол после рикошета и во втором тайме сдались психологически. Нам нужно было перестроиться, сражаться с применением когтей и зубов, но это один из следующих шагов, которые нас ждут на пути к развитию и взрослению. Мы использовали слишком много энергии в первом тайме, потому что слишком торопились с владением, а должны были играть с большим спокойствием. Это, опять же нам нужно исправлять в своей игре в будущем. Мы могли закончить первый тайм, ведя в счёте, но жаловаться не можем, так как „Реал“ провёл отличный матч. Во втором тайме мы должны были найти дополнительную энергию, чтобы оставаться в игре, так как известно, что „Реал“ позволяет забить себе, но мы пропустили третий мяч, и это было тяжело. Мы начнём следующий сезон с целью провести очередную успешную лигочемпионскую кампанию, выиграть скудетто и Кубок Италии. Нам нужно собраться с мыслями, сконцентрировать свою энергию и сражаться — мы можем использовать сегодняшний опыт и стать лучше. Это новая мотивация для нас, чтобы дойти до финала ЛЧ и выиграть. У состава есть всё для этого, а клуб понимает, в чём ему нужно стать лучше», — приводит слова Аллегри Football Italia.