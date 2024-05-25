Тульский «Арсенал» объявил об уходе гендиректора клуба

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Генеральный директор «Арсенала» Александр Зотов покинул эту должность в тульском клубе. Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.

«Александр Зотов завершил работу в должности генерального директора ПФК «Арсенал». Клуб выражает благодарность Александру Александровичу за совместную работу и желает дальнейших профессиональных успехов», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, ранее стало известно, что РФС предоставил тульскому «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков за 33 матча. Ранее прямой выход в Российскую Премьер-Лигу обеспечили себе подмосковные «Химки» (63) и махачкалинское «Динамо» (61). «Арсенал» сыграет в переходных матчах, где соперником будет 13-я или 14-я команда РПЛ.