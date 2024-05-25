Илич организовал неформальную встречу игроков, но лидеры «Пари НН» на неё не пришли

В начале недели главный тренер «Пари НН» Саша Илич устроил неформальную встречу игроков, но некоторые лидеры нижегородцев её проигнорировали. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Главный тренер хотел донести до игроков мысль, что сезон ещё можно спасти. И предпочёл сделать это в неформальной обстановке. Однако некоторые возрастные игроки без объяснения причин проигнорировали встречу. Илич был очень недоволен этим», – добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, «Пари Нижний Новгород» по состоянию на сегодняшний день располагается на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей. В следующей игре внутреннего первенства подопечные Саши Илича встретится с «Крыльями Советов». Игру примет стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 16:30 по московскому времени.