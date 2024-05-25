Мор — о матче «Краснодар» — «Динамо»: команде Лички главное не стараться играть на ничью

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Краснодаром».

«Считаю, что «Краснодар» может сыграть более спокойно и раскрепощённо. Посмотрим, как проявит себя Личка. Я думаю, что он морально устойчив. Самое главное, чтобы он не стал экспериментировать, выдумывать, отходить от своей игры. Например, выйти и играть на 0:0. Вот это может динамовцев сгубить», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, команде Лички достаточно сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы выиграть титул. От результата игры «Зенита» с «Ростовом» бело-голубые не зависят. Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России как раз «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. Игра между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.