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Фанаты «Динамо» жгут дымовые шашки в Краснодаре, полиция задержала одного из них

Фанаты «Динамо» жгут дымовые шашки в Краснодаре, полиция задержала одного из них
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Болельщики московского «Динамо» жгут дымовые шашки в Краснодаре в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «быками». Полиция задержала одного из них, но почти сразу отпустила, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата». Инцидент произошёл около отеля, где поселились фанаты бело-голубых.

Напомним, сегодня, 25 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Краснодаром». Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. Команде Лички достаточно сыграть вничью с чёрно-зелёными, чтобы выиграть титул. От результата игры «Зенита» с «Ростовом» бело-голубые не зависят.

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России как раз «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место.

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