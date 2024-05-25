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«Рубин» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Рубин» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Рубин» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 29 туров чемпионата России «Рубин» набрал 41 очко и занимает восьмое место. «Сочи» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 23 очка и располагается на последней, 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии казанский клуб обыграл «Сочи» со счётом 2:0. Голами отметились Руслан Безруков и Мирлинд Даку.

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