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«Балтика» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Балтика» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Балтика» имеет в своём активе 26 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. «Локомотив» после аналогичного количества игр заработал 50 очков и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались ранее в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии железнодорожники обыграли калининградцев со счётом 3:2.

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