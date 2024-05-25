Геркус предположил, что Джикия окажется в московском «Динамо»

Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус предположил, что защитник Георгий Джикия окажется в московском «Динамо».

– Агент сказал, что Джикия продолжит карьеру в московском клубе. Где вы его видите?

– В «Локомотиве» – точно нет, потому что мы знаем его агента. Если он правда утверждает, что у них есть договорённость с клубом, в таком случае это «Динамо». Я рассуждаю так, — приводит слова Геркуса Metaratings.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Георгий принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Ранее в СМИ появлялась информация, что Джикия может присоединиться к «Локомотиву».