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Стало известно, кого хочет купить Флик после своего назначения в «Барселону»

Стало известно, кого хочет купить Флик после своего назначения в «Барселону»
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Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, который, по последней информации, близок к подписанию контракта с «Барселоной», обозначил правого защитника «Баварии» Йозуа Киммиха в качестве главной трансферной цели для каталонского клуба. Об этом сообщает Sport.es

По информации источника, Флик также одобрил переход опорного полузащитника «Бетиса» Гвидо Родригеса в «Барселону».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

При этом немецкого специалиста беспокоит комплектация состава каталонского клуба в оборонительной линии. В частности, Флик понимает необходимость усиления позиций крайних защитников, поскольку Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити», может покинуть «Барселону» по окончании сезона, а Алекс Бальде находится не в лучшей форме и может быть продан грядущим летом.

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