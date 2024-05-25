«Ты узакониваешь Суперлигу». Стало известно, как «ПСЖ» пытался сохранить Мбаппе в клубе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи использовал три основных аргумента для того, чтобы уговорить нападающего Килиана Мбаппе пролонгировать трудовое соглашение с французским грандом. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, во-первых, Аль-Хелаифи настаивал на том, что Мбаппе не может присоединиться к главному конкуренту «ПСЖ» в лице мадридского «Реала» совершенно бесплатно. Во-вторых, президент парижского клуба отмечал, что переход Мбаппе в стан «сливочных» «узаконивает Суперлигу» — турнир, который активно лоббирует Флорентино Перес. В-третьих, Аль-Хелаифи говорил Мбаппе, что «большие игроки оставляют трансферные сборы для своих клубов».

Однако Мбаппе не убедила данная аргументация, и две недели назад он объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. По информации СМИ, он уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: