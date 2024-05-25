«Химки» — «Черноморец»: гости вышли вперёд в начале матча

В эти минуты идёт матч 34-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором подмосковные «Химки» принимают новороссийский «Черноморец». Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Сельдяков из Балашихи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу новороссийцев.
Уже на 10-й минуте матча счёт в игре открыл защитник «Черноморца» Артём Воропаев.
За тур до завершения сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Химки» возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 63 очка. Подмосковная команда гарантировала себе выход в Российскую Премьер-Лигу. «Черноморец» после 33 туров занимает 14-е место, набрав 35 очков. Новороссийская команда опережает на одно очко находящийся в зоне вылета «Ленинградец».
- 25 мая 2024
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