Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» — «Черноморец»: гости вышли вперёд в начале матча

«Химки» — «Черноморец»: гости вышли вперёд в начале матча
Комментарии

В эти минуты идёт матч 34-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором подмосковные «Химки» принимают новороссийский «Черноморец». Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Сельдяков из Балашихи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу новороссийцев.

Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Химки
Химки
2-й тайм
1 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Воропаев – 7'     1:1 Руденко – 49'    

Уже на 10-й минуте матча счёт в игре открыл защитник «Черноморца» Артём Воропаев.

За тур до завершения сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Химки» возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 63 очка. Подмосковная команда гарантировала себе выход в Российскую Премьер-Лигу. «Черноморец» после 33 туров занимает 14-е место, набрав 35 очков. Новороссийская команда опережает на одно очко находящийся в зоне вылета «Ленинградец».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android