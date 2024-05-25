Геркус — об РПЛ: у нас есть усталость от бессменного чемпиона

Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус высказался о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/2024.

– Многие в чемпионской гонке не ставят на победу «Зенита».

— Просто у нас есть усталость от бессменного чемпиона. Такое же было, когда «Спартак» становился чемпионом девять раз за 10 лет. Поверьте мне на слово, команда тоже не вызывала у людей симпатии. Тем более тогда судейство было хуже, а сейчас мы избалованы повторами и HD качеством трансляций. Поэтому раньше было мнение, что «Спартаку» помогали судьи. Значит ли это, что у команды не было крутых игроков и крутого тренера? Нет, не значит, — приводит слова Геркуса Metaratings.

Напомним, после 29 туров возглавляет чемпионат России «Динамо». Команде Лички достаточно сыграть вничью с «Краснодаром» в матче 30-го тура, чтобы выиграть титул. От результата игры «Зенита» с «Ростовом» бело-голубые уже не зависят. «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. Игра между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.