«Факел» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 туров чемпионата России «Факел» набрал 29 очков и занимает 13-е место. «Ахмат» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 35 очков и располагается на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии воронежский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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