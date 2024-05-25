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Канищев: Клаудиньо — стопроцентное разочарование этого сезона, он может играть лучше

Канищев: Клаудиньо — стопроцентное разочарование этого сезона, он может играть лучше
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Бывший футболист «Торпедо», «Спартака» и «Динамо» Анатолий Канищев назвал полузащитника «Зенита» Клаудиньо самым главным разочарованием сезона-2023/2024.

«В нынешнем сезоне среди игроков главным разочарованием является Клаудиньо. Я всегда говорил, что это один из самых талантливых игроков в Российской Премьер-Лиге. Но так, как он играет, — это стопроцентное разочарование. Он может играть гораздо лучше.

Среди команд разочаровал «Сочи». Руководству команды нужно было ещё летом думать о трансферах. Коли взялись за гуж — не говори, что не дюж. Надо сразу браться за работу в этих моментах», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Клаудиньо перешёл в «Зенит» из бразильского «РБ Брагантино» в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила € 12 млн.

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