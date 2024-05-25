Игрок «Ахмата» Швец: сезоном недоволен, у нас клуб с большим именем

Опорный полузащитник «Ахмата» Антон Швец оценил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги для грозненской команды

«Сезоном недоволен. Такого не должно быть. Клуб с большим именем, поэтому мы не должны допускать таких ошибок. Но после прошлого сезона, когда мы могли в тройку войти, думаю, что, может быть, это не то что нормально, но бывает такое. Самое главное, что мы вышли из этого достойно. И думаю, что в будущем мы не допустим такого», — сказал Швец в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Ахмат» после 29 туров Российской Премьер-Лиги заработал 35 очков и занимает 10-е место.

Сегодня, 25 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» встретится на выезде с «Факелом». Игра пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени.