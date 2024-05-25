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Угрозы переноса или отмены матча РПЛ «Краснодар» — «Динамо» нет — источник

Угрозы переноса или отмены матча РПЛ «Краснодар» — «Динамо» нет — источник
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Угроза переноса или отмены матча 30‑го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» отсутствует. Об этом источники, знакомые с ситуацией, сообщили «Матч ТВ». Встреча должна состояться сегодня, 25 мая, и начаться в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, из-за штормового предупреждения, действующего в городе, может быть скорректирована программа перед матчем, о переносе или отмене матча между «Краснодаром» и «Динамо» речи не идёт.

В пятницу, 24 мая, в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение из‑за сильного ветра.

Напомним, за тур до завершения сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» имеет в своём активе 53 очка и занимает третье место после 29 проведённых матчей. «Динамо» после аналогичного количества игр заработало 56 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Судьба чемпионского звания решится в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходима собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим.

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Источник: матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» может быть сорван
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