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Тьяго Алькантара может войти в тренерский штаб Флика в «Барселоне» — AS

Тьяго Алькантара может войти в тренерский штаб Флика в «Барселоне» — AS
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Руководство «Барселоны» находится в поисках помощника для будущего главного тренера каталонского клуба Ханс-Дитера Флика. Об этом сообщает AS.

По информации источника, боссы сине-гранатовых хотят найти специалиста среди игроков, близких к завершению профессиональной карьеры, которые в идеале способны говорить на испанском и немецком языках.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Подчёркивается, что первым кандидатом является 33-летний центральный полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, ранее выступавший за «Барселону» и «Баварию», где играл под руководством Флика. Грядущим летом испанец покинет мерсисайдцев.

Также «Барселона» рассматривает кандидатуры 33-летнего защитника «Бетиса» Марка Бартры и 35-летнего полузащитника «Катара» Хави Мартинеса.

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