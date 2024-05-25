«Зенит» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Зенит» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 туров чемпионата России «Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место. «Ростов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 43 очка и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Ростов» и «Зенит» сыграли со счётом 1:1.

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