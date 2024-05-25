«У ребят всё получится». Медведева поддержала «Динамо» перед матчем с «Краснодаром»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в преддверии матча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» сильно переживает, а также надеется на победу московского клуба, за который активно болеет.

«Друзья, многие, наверное, знают, что сегодня решающий матч. «Динамо» играет с «Краснодаром» на выезде. Я хочу пожелать большой удачи нашим ребятам. Мы все дико переживаем. Я безумно нервничаю, надеюсь, у ребят сегодня всё получится», — сказала Медведева в своих социальных сетях.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. Игра между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.