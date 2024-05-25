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«Химки» — «Черноморец»: стартовые составы команд на матч 34-го тура Первой лиги

«Химки» — «Черноморец»: стартовые составы команд на матч 34-го тура Первой лиги
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Сегодня, 25 мая, состоится матч 34-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором подмосковные «Химки» примут новороссийский «Черноморец». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Сельдяков из Балашихи. Матч начнётся в 13:00 мск.

Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Черноморец
Новороссийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Химки»: Обухов, Голубович, Степанов, Терехов, Волков, Юзепчук, Варатынов, Нетфуллин, Корян, Садыгов, Руденко.

«Черноморец»: Фролкин, Фомин, Мельников, Чичинадзе, Красильниченко, Воропаев, Антонов, Магомедов, Пучков, Енин, Никифоров.

За тур до завершения сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Химки» возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 63 очка. Подмосковная команда гарантировала себе выход в Российскую Премьер-Лигу. «Черноморец» после 33 туров занимает 14-е место, набрав 35 очков. Новороссийская команда опережает на одно очко находящийся в зоне вылета «Ленинградец».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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