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«Боруссия» Д составила план празднования возможной победы в Лиге чемпионов — AS

«Боруссия» Д составила план празднования возможной победы в Лиге чемпионов — AS
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Параллельно с подготовкой к финалу Лиги чемпионов, который состоится 1 июня, дортмундская «Боруссия» разработала детальный план празднования на случай победы в этом турнире. Об этом сообщает AS.

По информации источника, после того, как команда прилетит из Лондона (финал пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. — Прим. «Чемпионата»), она сядет на автобус с откидным верхом, который проследует по улицам Дортмунда. Подчёркивается, что часть торжественных мероприятий состоится в 19:09 по местному времени, поскольку в 1909 году была основана «Боруссия».

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом». Стартовый свисток арбитра на этот матч прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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