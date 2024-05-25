«Крылья Советов» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

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Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 40 очков и занимают девятое место. «Пари НН» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 29 очка и располагается на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Пари НН» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0.

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