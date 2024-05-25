Дмитрий Аленичев назвал лучшего игрока РПЛ сезона-2023/2024

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал лучшего игрока Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024

— Лучший игрок сезона?

— Тюкавин. Поставлю его чуть выше Кордобы, игра которого мне импонирует. Костя провёл потрясающий сезон. Он ещё молодой, и, надеюсь, у него будет очень хорошее будущее, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Тюкавину 21 год, в нынешнем сезоне он провёл 29 матчей в рамках РПЛ, забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Игра состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.