«Оренбург» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Оренбург» имеет в своём активе 30 очков и занимает 12-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр заработал 49 очков и располагается на пятой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались ранее в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии москвичам удалось выиграть оренбуржцев со счётом 3:2.