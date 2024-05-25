Дмитрий Аленичев объяснил, почему «Зенит» стал слабее в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев объяснил, почему «Зенит» стал слабее в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. По словам российского специалиста, во всём виноват эмоциональный спад у отдельных игроков.

— Может ли данный сезон быть переломным в плане ухода доминирования «Зенита»?

— Если бразильский курс «Зенита» не остановится, Петербург в ближайшие годы всё равно будет доминировать в российском футболе и останется фаворитом на чемпионство. В этом сезоне произошёл эмоциональный спад у двух лидеров — Вендела и Клаудиньо. Видно, что они не сыграли на свой максимум. От этого у «Зенита» сейчас такое положение в таблице, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.