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Колыванов: Манджукич забил «Реалу» нестандартный гол, редко такие залетают

4 июня 2017, воскресенье. 18:01. Футбол

Новый главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ювентус» со счётом 4:1. Специалист выразил мнение, что красивый гол форварда туринцев Марио Манджукича является нестандартным, но он случился в том числе из-за неправильно выбранной голкипером позиции.

«Никому не симпатизировал в финале, но хотелось, чтобы Буффон в 39 лет стал обладателем кубка Лиги чемпионов. «Реал» выиграл по игре, здесь даже нечего обсуждать. Немного расстроился, что всё произошло так легко.

Мне понравился только первый тайм. Во втором «Ювентус» бездарно проигрывал. Непонятно по какой причине, всё-таки первый тайм они провели уверенно, практически без ошибок в обороне. Во втором тайме, не знаю даже, может быть, автогол так повлиял на них. В финале, чтобы побеждать, нужно играть более агрессивно.

Первый гол Роналду очень хорошо разыграли — пас под себя и удар в одно касание. Может быть, и был там маленький рикошет. Манджукич забил нестандартный гол, редко такие залетают. В любом случае там присутствовала маленькая ошибка вратаря. Выбрал позицию не так.

Честно скажу, ожидал большего от финала. Первый тайм ещё худо-бедно обе команды играли. Второй тайм «Ювентус» отдал полностью мадридскому «Реалу».

Серхио Рамос откровенно «прогнал», и это не красит его. Там фола особо не было. Не хотелось бы, чтобы подобное было в финалах. Рамос постоянно что-то такое придумывает, когда смотришь ответственный матч. Отыграл всю игру достаточно грубо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.

Посмотреть гол Манджукича можно в «Твиттере».

«Нереал Мадрид». Что пишут о финале ЛЧ в европейских СМИ
Слова Зидана, рекорды Роналду и грусть Хамеса Родригеса – в мировых СМИ. Эрнесто Вальверде – в новостях каталонских СМИ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Джанлуиджи Буффон Игорь Колыванов Криштиану Роналду Марио Манджукич Серхио Рамос
Новости. Футбол
4 июня 2017, воскресенье
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