Д. Комбаров: с Роналду надо за ручку ходить. Отпустишь на секунду — он забьёт

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал, как нужно действовать на поле против португальского нападающего Криштиану Роналду.
Сборная России 21 июня сыграет с командой Португалии на групповом этапе Кубка конфедераций.
«С ним надо за ручку ходить. Отпустишь на секунду — он забьёт. Роналду держит уровень с самого начала своей карьеры. Это звезда мирового масштаба. Он забивает, раздаёт. В нужный момент и в защите отработать может», — отметил Комбаров, которого спросили, кто лучше — Роналду или Лионель Месси.
«Месси активен, когда ему дают мяч. Когда мы играли против „Барселоны“, он ходил пешком все игру. Но в нужный момент Месси включился и сделал результат. Криштиану — другой. Он меньше с мячом, потому что на острие. Ему сложнее получить мяч, потому что его каждую секунду опекают. Но у португальцев есть и другие звёзды. Хотя все понимают, что Роналду — их лидер», — поведал Комбаров в интервью «Российской газете».