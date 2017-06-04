Роналду: возраст в паспорте — это всего лишь цифры, чувствую себя как мальчишка

32-летний нападающий «Реала» Криштиану Роналду, оформивший дубль в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:1), заявил, что по-прежнему предельно мотивирован. Роналду в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
«Я очень рад, предельно мотивирован, а мой возраст в паспорте — это всего лишь цифры. Я чувствую себя как мальчишка!
Я провёл ещё один великолепный сезон. Мы с партнёрами сделали дубль — выиграли два турнира. Цифры не врут. Я очень рад. Это один из лучших моментов в моей карьере. Я рад, что у меня есть возможность говорить это каждый год.
Финал получился равным. «Юве» здорово играл в первом тайме, создавал моменты, но после перерыва мы заиграли лучше. Думаю, это лучший второй тайм «Реала» в этом сезоне. Выиграть Лигу чемпионов очень сложно, особенно если сражаешься с командой, которая пропустила всего три мяча за весь розыгрыш», — сказал Роналду.