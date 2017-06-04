«Реал» проехал с трофеем Лиги чемпионов по Мадриду на автобусе с открытым верхом

Сегодня в Мадриде празднуют победу «Реала» в финале Лиги чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана в Кардиффе разгромили «Ювентус» (4:1) и выиграли трофей второй раз подряд.
В воскресенье команда проехала по улицам Мадрида на автобусе с открытом верхом. «Сливочные» показали тысячам болельщиков, собравшимся поприветствовать команду, трофей Лиги чемпионов. Традиционно «Королевский клуб» празднует свои большие победы на Пласа Сибелес, где находится статуя языческой богини плодородия Кибелы.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Реала».