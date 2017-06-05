Месси: после матча с «Реалом» Л. Энрике сказал, что я лучший в истории футбола

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал об одном из своих диалогов с бывшим главным тренером сине-гранатовых Луисом Энрике. Произошёл он после выездного матча 33-го тура минувшего сезона чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Аргентинский футболист в этой игре стал автором дубля, а также своими действиями заставил защитника «сливочных» Серхио Рамоса нарушить правила и схлопотать удаление. Сама игра закончилась победой каталонской команды со счётом 3:2.
«После матча с «Реалом» Луис Энрике сказал, что я лучший в истории футбола», — приводит слова Месси Marca.
Месси: Энрике дал игрокам «Барселоны» мотивацию снова стать великой командой