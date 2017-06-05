«Енисей» объявил о назначении Аленичева на пост главного тренера

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев возглавил «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба клуба. На тренерском мостике 44-летний специалист сменил Андрея Тихонова, который возглавил «Крылья Советов». Дмитрий Аленичев подписал контракт на два года.
Новый главный тренер «Енисея» с 2010 по 2011 год тренировал сборную России U18, с 2011 по 2015 год работал с тульским «Арсеналом», а с 2015 по 2016 год возглавлял московский «Спартак».
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