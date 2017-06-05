Э. Азар перенёс операцию и пропустит около трёх месяцев

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар перенёс операцию на голеностопе и должен вернуться в строй примерно через три месяца, сообщает пресс-служба синих.
«Операция прошла хорошо, и сейчас начинается реабилитация. Вернусь более сильным игроком! Спасибо за поддержку», — написал Азар в «Твиттере» и прикрепил к сообщению свою фотографию.
Ранее стало известно, что Азар получил перелом лодыжки в расположении сборной Бельгии. Предполагалось, что он пропустит до восьми недель.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Азара.