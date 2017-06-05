Джикия: ребята очень помогли в моём дебютном матче за сборную России

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над командой Венгрии (3:0) в своём дебютном матче за национальную сборную.
«Моё самочувствие после повреждения на поле? Пока непонятно, но вроде у меня всё нормально. Что касается игры, выиграли 3:0, всех с победой. Сегодня был дебют, благодарю всех. Ребята очень помогли. Не скажу, что было некомфортно, наоборот, хорошее, рабочее состояние. С партнёрами нормальное взаимопонимание, подсказывали.
Что касается травмы Зобнина, то с ним пока не общались. Всё будет понятно завтра», — передаёт слова защитника корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.