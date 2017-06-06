Юмтити: надеюсь услышать официальное сообщение о переходе Дембеле в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити очень хочет видеть нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле в стане сине-гранатовых. Испанские СМИ уже неоднократно писали, что каталонский клуб заинтересован в услугах 20-летнего футболиста.
«У меня с Дембеле отличные отношения. Я знаю, что «Барселона» интересуется им. Сейчас нужно, чтобы все стороны достигли соглашения. Он своими игровыми качествами может быть очень полезен нашей команде. Я бы принял его в «Барселоне» с распростёртыми объятиями. Надеюсь услышать официальное сообщение о переходе Дембеле в «Барселону», — приводит слова Юмтити L’Equipe.