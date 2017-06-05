«Барселона» продолжает делать попытки приобрести форварда «Боруссии» Д Дембеле

«Барселона» заинтересована в приобретении 20-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, покупка этого футболиста является для каталонского клуба приоритетной задачей. Испанский гранд ещё перед стартом последнего сезона хотел приобрести игрока у «Ренна», однако Дембеле отклонил предложение. Для футболиста главной была игровая практика, и он понимал, что в «Барселоне» у него в этом смысле мало перспектив. В результате он отдал предпочтение немецкой команде.
В чемпионате Германии Дембеле принял участие в 32 матчах, став автором 6 голов и 13 результативных передач.