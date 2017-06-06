«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Янузаю

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай во время летнего трансферного окна может покинуть команду. ESPN FC сообщает, что руководство манкунианского клуба готово рассмотреть предложения по 22-летнему бельгийцу, который в сезоне-2016/17 на правах аренды играл за «Сандерленд».
«МЮ» намерен выручить с продажи футболиста от £ 8 до 12 млн (€ 9,1 млн до 13,7 млн). Если до начала предсезонного тура манкунианцы не получат предложение по Янузаю, Аднан отправится вместе с командой для подготовки к сезону-2017/18.
Контракт Аднана Янузая с «МЮ» действует до лета 2018 года.
Янузай: я пришёл в «Сандерленд» не для того, чтобы вылететь в Чемпионшип