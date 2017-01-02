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Янузай: я пришёл в «Сандерленд» не для того, чтобы вылететь в Чемпионшип

2 января 2017, понедельник. 21:49. Футбол
Вингер «Сандерленда» Аднан Янузай, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», дал понять, что нацеливается на сохранение прописки в АПЛ.

«Я пришёл в „Сандерленд“ не для того, чтобы вылететь в Чемпионшип. Хочу играть и делать всё возможное, чтобы помочь команде. Это моя работа, и я буду продолжать её делать. В футболе всё очень быстро меняется: сегодня у команды проблемы, а завтра начинается подъём», — цитирует Янузая Sportsmole.

Набрав 15 очков в 20 матчах, «Сандерленд» занимает 18-е место в таблице.
Источник: Sportsmole Сообщить об ошибке
Теги
Сандерленд Аднан Янузай
Новости. Футбол
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