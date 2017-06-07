Кирьяков: Смолов — однозначно лучший нападающий сборной России на данный момент

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил игру нападающего Фёдора Смолова в товарищеском матче с Венгрией (3:0).
«В последнее время он играет на достаточно высоком уровне. Он здорово провёл завершившийся сезон, безоговорочно стал лучшим бомбардиром. Уверенность, которую он получил, сказывается на его игре в сборной. В моменте с голом он обыграл сразу двоих соперников и здорово ударил — Фёдор в хорошей форме и уверен в своих силах.
Рассчитывать на него как на лидера? Если в команде много лидеров, то это тоже не очень хорошо. Есть Игорь Акинфеев, есть Денис Глушаков. Фёдор же должен больше думать о самой игре. Однозначно, на данный момент это наш лучший нападающий. С ним мы связываем большие надежды. Люди, способные проявить себя в отдельных эпизодах в атаке, нужны», — приводит слова Кирьякова «Спорт день за днём».