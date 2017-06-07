«Вильярреал» договорился со «Спортингом» о трансфере Рубена Семеду за € 14 млн

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Рубен Семеду продолжит карьеру в «Вильярреале», сообщает Marca. Во вторник 23-летний хавбек прибыл в Испанию и в случае успешного прохождения медосмотра подпишет личный контракт.
Несмотря на то, что в действующем соглашении хавбека с лиссабонским клубом прописана сумма отступных в размере € 45 млн, «Вильярреал» заплатит за переход Семеду лишь € 14 млн. По данным источника, контракт Семеду с «жёлтой субмариной» будет рассчитан на 5 лет.
За первую команду «Спортинга» полузащитник выступает с 2013 года. В сезоне-2016/17 он провёл 31 матч во всех турнирах.
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