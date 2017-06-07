Гончаренко удивлён, что смог проработать в «Кубани» больше года

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым вспомнил период работы в «Кубани».
«Кубань» — это болельщики, футболисты и персонал. На них тень бросать нельзя. А ещё есть руководители, которые не знают, куда тянут команду. Вернёмся к «Уфе» — там Шамиль Газизов руководит клубом. В ЦСКА каждый — Бабаев, Яровинский — знает свою роль и качественно выполняют работу на своём участке. В «Кубани» же много руководителей: один говорит, что нет игры, второй — что нет результата, третий — что нужно было выиграть в три мяча, а не в один. Это начало конца. Поэтому тому заявлению я не удивился — нужно же было этим людям как-то объяснить мою отставку.
Когда начал чувствовать конец? В «Кубани» — почти сразу. Я вообще удивлён, как мне удалось продержаться там 13 месяцев. Но любой опыт, даже негативный, полезен, и я должен быть за него благодарен", — сказал Гончаренко.
Полную версию интервью с Гончаренко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».