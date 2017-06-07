Источник: «Сандерленд» заинтересован в услугах Слуцкого

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, которого активно сватают в «Халл Сити», интересен ещё одному английскому клубу. Hull Daily Mail сообщает, что 46-летний специалист может возглавить «Сандерленд».
По данным источника, стороны уже провели переговоры. Должность главного тренера оказалась вакантной после отставки Дэвида Мойеса. «Сандерленд», как и «Халл Сити», вылетел в Чемпионшип.
При этом главным фаворитом в борьбе за российского наставника считается именно «Халл Сити», с которым Слуцкий согласовал двухлетний контракт
Думбия может перейти в «Халл», если клуб возглавит Слуцкий