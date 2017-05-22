Мойес объявил об уходе с поста главного тренера «Сандерленда»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес покинул занимаемую должность. Мойес возглавил команду в 2016 году и вылетел из АПЛ.
«Сегодня утром Дэвид Мойес сообщил председателю правления о своём решении покинуть клуб на встрече в Лондоне», — информирует пресс-служба «Сандерленда».
«Я хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность управлять «Сандерлендом». Спасибо болельщикам за то, что они всегда так горячо поддерживали свой клуб. Я желаю игрокам и моему преемнику успехов и скорейшего возвращения в АПЛ», — сказал Мойес.