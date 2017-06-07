Борис Беккер: в «Баварии» тогда не осознавали, насколько силён Кроос

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер, являющийся поклонником мюнхенской «Баварии», считает, что руководство клуба совершило серьёзную ошибку, выставив на трансфер полузащитника Тони Крооса. Футболист сборной Германии летом 2014 года пополнил ряды мадридского «Реала».
«Мне кажется, в «Баварии» тогда не осознавали, насколько силён Кроос. Он играл бы сейчас определяющую роль для команды. Не обязательно всегда искать игроков за границей. Есть футболисты и в Германии, если их не выставляют на трансфер слишком рано», — приводит слова Беккера интернет-издание Sport1.