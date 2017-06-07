Тихонов: точно можно сказать, что состав «Крыльев Советов» наполовину обновится

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, как изменится состав самарского клуба, который в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
«Есть огромное желание работать и делать результат. Ощущения самые положительные от того, что возвращаюсь в Самару, но в первую очередь сейчас нам предстоит много работы, и поэтому внутри чувство ответственности. Хочется, чтобы самарские болельщики любили „Крылья“, как и раньше. Приложим все силы, чтобы вернуться в Премьер-лигу. Попрошу терпения и поддержки.
Уже точно можно сказать, что команда наполовину обновится. Часть игроков ушла. Сейчас собираем боеспособный коллектив, который сможет решить ту задачу, которая стоит перед «Крыльями».
С несколькими потенциальными новичками вёл переговоры лично, поскольку мне они хорошо знакомы. Работа ведётся с утра и до вечера. Мы пытаемся подобрать лучших игроков на позиции, которые нам необходимо закрыть. У меня полный контакт со службами клуба, мы готовимся к сезону", — цитирует Тихонова официальный сайт клуба со ссылкой на радиопрограмму «Крылья Губернии».