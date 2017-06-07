Кашчелан: лучше всех в прошлом сезоне РФПЛ выглядел «Спартак»

Капитан «Тосно» Младен Кашчелан рассказал, как провёл отпуск, а также высоко оценил игру «Спартака» в прошлом сезоне.
«Отпуск был удачный, но короткий, пауза была всего две недели. К тому же надо было много дел успеть сделать. Съездил в Испанию, в Марбелью, отдохнули, затем побывал в Белграде, в Подгорице. Друзья уже давно поздравили с Премьер-Лигой, почти забыли (Улыбается.) Сейчас у них другие вопросы, как «Тосно» будет выступать в РФПЛ, но подбадривают, все на позитиве, очень приятно, что у меня такие друзья, которые так следят за мной и моей командой.
Эмоции всегда позитивные, без эмоций нет хорошего результата. Но празднование выхода в Премьер-Лигу у нас давно закончилось, сезон ФНЛ прошёл, уже открыли новую страницу и надо готовиться к РФПЛ.
Я не очень следил за тем, кто и как усиливается, но если брать с прошлого сезона, то «Спартак» лучше всех выглядел, в плане организации игры и всего остального. Думаю, что, как всегда, ЦСКА будет в лидерах, «Зенит», может «Краснодар», — цитирует Кашчелана сайт «Тосно».