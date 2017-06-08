Найнголлан перейдёт в «МЮ», если «Рома» не договорится с «Ливерпулем» по Салаху

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнголлан может перейти а «Манчестер Юнайтед» в случае, если сорвутся переговоры по продаже хавбека Мохамеда Салаха в «Ливерпуль», сообщает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.
«Рома» связана правилами финансового фэйр-плей, согласно которым до 30 июня этого года должна получить ещё не менее € 30 млн дохода. Однако, переговоры по трансферу Салаха не продвигаются, так как «Ливерпуль» не согласен предлагать больше, чем € 32 млн плюс бонусы за египетского полузащитника, а эта сумма не устраивает «Рому».
В случае провала переговоров, «Рома» будет готова продать Найнголлана в «МЮ» за € 40 млн. Это сократит также и зарплатные расходы клуба — бельгиец рассчитывает переподписать контракт с «волками» и просит увеличить зарплату на € 1 млн в год — до € 4,8 млн.