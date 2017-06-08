Сампаоли: Месси превзошёл все мои ожидания

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил, что счастлив иметь в своём распоряжении такого футболиста, как нападающий Лионель Месси. Сампаоли отметил, в частности, человеческие качества футболиста «Барселоны».
«Такие игроки, как Месси и Дибала, очень важны для сборной Аргентины. Когда я контактировал с Месси, он превзошёл все мои ожидания. Лео — очень простой человек и отличной партнёр по команде. Это лидер от бога, который будет очень полезен национальной команде. В «Барселоне» Месси нашёл для себя командную игру. И мы должны найти для него такие же условия в сборной Аргентины», — цитирует Сампаоли Ole.